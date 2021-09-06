中職／200轟之後…林益全還有兩大紀錄已到最後階段

富邦悍將隊老牌強打林益全4日完成生涯200轟，成為中職史上第三人，他還有兩項大紀錄也來到最後階段，有望接連上演「神全」的紀錄之夜。

林益全的200轟狙擊樂天桃猿隊左投陳冠宇，跟進張泰山（289）、林智勝（287）的行列，進入「200轟俱樂部」，生涯單季最多「僅」27轟（2019年），相比其他重砲數字不算驚人，但長期穩定的生涯，讓他在第13個賽季完成這項成就。

35歲的林益全還有兩項大紀錄已在「待產」階段，中職史上累積350支二壘打的球員只有張泰山（377）一人，林益全已經「聽牌」，目前累積349支二壘打，即將成為史上第二人。

林益全過去12季，每年最多46支、最少18支二壘打，以此進度推算，預計在明年就有機會挑戰張泰山的數字。

生涯二壘打榜排在林益全之後為周思齊324支二壘打，本季狀況仍在低潮，想叩關難度高；排名第4為已退役的彭政閔319支，接下來是林智勝及高國慶都是308支二壘打，要累積到350支都很有難度，林泓育則是292支。

林益全距離1800安也已經不遠，目前累積1782支安打，即將跟進張泰山（2134）、彭政閔（2044）、高國慶（1803）的行列，成為史上第4位「1800安俱樂部」成員。