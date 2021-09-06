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中職／二軍賽程縮水30場 預計11月中打總冠軍賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職二軍賽程每隊縮減為68場，例行賽於11月11日結束，11月16到21日進行二軍總冠軍賽。圖為2020年味全龍隊拿下二軍總冠軍。 圖／味全球團提供
中職二軍賽程每隊縮減為68場，例行賽於11月11日結束，11月16到21日進行二軍總冠軍賽。圖為2020年味全龍隊拿下二軍總冠軍。 圖／味全球團提供

中職今年二軍賽程確定因疫情而縮水，聯盟今天公布完整賽程，每隊從80場縮減為68場，全季共進行170場賽事，例行賽於11月11日結束，11月16到21日進行二軍總冠軍賽。

今年因疫情攪局，一、二軍都在5月中旬先後停賽，一軍先於7月13日復賽，二軍晚了超過一個月，8月20日才恢復進行，賽程延宕3個月。

先前的二軍賽程公布到9月19日，聯盟今天表示，評估整體賽季規畫後，重新調整二軍例行賽程，將原賽程共200場縮減30場，調整後全季總共進行170場，各隊例行賽事從80場減少至68場，例行賽將安排至11月11日為止，並於11月16日至21日間進行二軍總冠軍賽。

9月20到30日將排定5場二軍比賽現場直播，10月安排13場轉播，二軍總冠軍賽場場直播，球迷可透過緯來電視台、愛爾達電視及CPBL TV準時鎖定二軍賽事。

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