中職／王光輝告別式 賴清德低調現身向偶像道別

兄弟象隊傳奇球星王光輝今天在板橋舉行告別式，吸引眾多球迷到場悼念，據悉，副總統賴清德一大早也低調前往致意，向偶像道別。

王光輝於8月30日肝癌病逝，由於王光輝生病時相當低調，消息傳出後令棒壇震驚。不過據悉，賴清德身為王光輝的球迷，其實一直以來都掌握王光輝病情，也不時為王光輝加油打氣，王光輝病逝讓賴清德相當不捨。

賴清德日前在臉書上指出，王光輝是棒球場上的「無限光輝」，在老球迷眼中，是兄弟象隊的不動四棒﹔在年輕一輩球迷眼中，是帶領球員在逆境中勇往直前的總教練，「他是棒球場上最堅毅的靈魂，他就是兄弟象隊永遠的萬人迷王光輝。」

賴清德說，王光輝是一代象的「不動四棒」，不僅是中職史上首位打擊王，更是中職史上第三位擊出千安的球員。職棒元年，王光輝負傷上陣，在球迷的吶喊聲中，率領兄弟象反敗為勝的畫面，至今，老球迷仍津津樂道。卸任球員後，王光輝擔任兄弟象隊總教練。退休後，王光輝也參加打擊癌症的公益活動，不管是私底下或球場上，王光輝永遠笑臉迎人，在球迷眼中，他不只是一名偉大的朋友、球員、教練，更是最溫暖的父親。「謝謝王光輝總教練，您奮戰的堅強身影，會永遠留在球迷心中。」

賴清德也到王光輝之子王威晨的臉書留言，請王威晨節哀保重，「王光輝前輩在球場上奮戰的身影，會永遠留存在球迷心中。」