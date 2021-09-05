中職／董秉軒棒打同學姚杰宏 生涯三轟家人都在場

味全龍隊今晚的陽春砲點燃球隊單局3分攻勢，幫助龍隊以4：1擊敗統一獅隊，董秉軒升上一軍後短短12場比賽就敲出3轟，巧合的是，3轟家人都剛好在場見證。

龍隊今晚有著伍鐸先發7局的好投，2局下打線也很快支援，從董秉軒的陽春砲開始，張政禹在二壘有人時的三壘打再添一分，郭天信則在2出局後再補上一支安打，龍隊單局拿下3分，奠定勝基。

2019年挑戰選秀失利，董秉軒在去年季中選秀加盟味全龍隊，但因兵役關係，春訓尾聲才會合，總教練葉君璋坦言認識不深，根據二軍教練建議的選擇，「他上來後表現也非常有水準」。

董秉軒在8月6日升上一軍，8月8日就敲出生涯首轟，加上8月20日跟今天，12場出賽敲出3轟，打擊率3成16，有7分打點、6分得分。

董秉軒表示，家人在宜蘭經營露營地（小董山間野炊），交通2小時加上假日忙碌，沒辦法場場到，但來看的三場比賽，自己都剛好開轟。

董秉軒今天從獅隊先發投手姚杰宏手中開轟，兩人是文化大學同學，中職首度對決，董秉軒表示，過去曾和姚杰宏一起訓練，但畢業後較少聯絡，今天賽前觀看影片，發現球速滿快，上場前問隊友姚杰宏第一顆都投什麼球，自己逮中變速球開轟。