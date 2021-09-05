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中職／李聖裕不怕大場面敲4安 林威助大讚：值得誇獎

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
李聖裕單場4支安打，兄弟隊總教練林威助稱讚打擊、守備都不差。圖／中信兄弟隊提供
李聖裕單場4支安打，兄弟隊總教練林威助稱讚打擊、守備都不差。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季首次作客桃園球場，24歲新人李聖裕大爆發，生涯首次排進先發名單，就有4支安打的超級表現，生涯第1分打點、得分也出爐，幫助兄弟7：3擊敗樂天桃猿隊，兄弟總教練林威助說：「撐到現在有這種表現，對他感到很欣慰，自己有努力過。」

李聖裕和蔡齊哲、曾頌恩在台東大學就是隊友，前年9月以自主培訓球員身分加入兄弟，去年開始打二軍比賽，今年出賽30場繳出打擊率2成99、全壘打2支、打點6分的成績，前天首次登錄一軍，對富邦悍將隊之戰以代跑身分上場，達成生涯首戰紀錄。

李聖裕今天擔任兄弟先發7棒中外野手，全場5打數4安打，打點、得分各1分，自己也覺得這種表現「太突然」；林威助表示，前兩支安打稍微幸運，之後就很確實，尤其9局上猿隊洋投豪勁的球不好打，他仍能掌握變化球揮出安打。

林威助說，自己在二軍當總教練時，李聖裕進來隨隊練習，練球態度很正面、認真，因此進步很多，感覺不像育成選手。

李聖裕今天演出4安大驚奇，林威助也很開心，他說：「 李聖裕打擊、守備都不差，擊球很確實，失打球也不多，能在一軍表現出來值得誇獎。」

林威助 樂天桃猿

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