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中職／當講師又是好先發 伍鐸高CP值葉總按讚

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手伍鐸，今對統一獅隊繳出7局無失分好投。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸，今對統一獅隊繳出7局無失分好投。記者余承翰／攝影

味全龍隊洋投伍鐸CP值有多高？日前化身講師為年輕投手授課，今晚更用7局無失分的表現，幫助球隊以4：1擊敗統一獅隊，以身作則帶動球隊。

伍鐸今年來到新軍味全龍隊，一開始定位長中繼，沒想到隨著其他洋投離隊，他在5月9日開始接手先發，10場先發拿下6勝2敗，今天賽後防禦率下降到2.67，衝上聯盟第三，累積7勝則並列第三多。

轉先發後似乎表現更好，伍鐸認為任何角色都樂意，不過先發投手作息規律，確實較好調整，這段期間就是執行好擬定的策略，也在球季中找到軌道。

距離前一場僅休四天，伍鐸今天仍然投完7局，不過用球數僅89，十分精簡，他表示，知道怎麼調整、照顧身體之外，也要歸功於身後隊友，「今年策略轉為製造滾地球，信賴隊友可以拿下出局數」。

龍隊總教練葉君璋表示，在悍將隊時期與伍鐸的合作經驗，就知道他是「有責任感」、「有經驗」、「能夠掌握比賽節奏」的投手，雖然不是三振型或150公里速球派投手，「但是把任務交給他能夠完成的投手」。

葉總也透露，前幾天與伍鐸談到對球隊的想法，認為內容很珍貴，也應該讓年輕投手知道，因此安排他上課分享，「他也義不容辭」。

伍鐸表示，作為資深球員，有很多不同影響年輕選手的方式，自己希望「以身作則」、「身體力行」，成為年輕選手的榜樣，去感染、帶動球隊。

中職7年資歷累積到了49勝，被問起是否會以羅力的年資為目標？伍鐸表示，不敢相提並論，「羅力無論成績或作為球員，都是中職的佼佼者，只希望能像他一樣有很長的生涯。」

龍隊今天2局下從董秉軒的陽春砲點燃攻勢，單局攻下3分，4局下再添1分後原有機會延續攻勢，不過三壘的吳東融在一個內野飛球出局後，想偷本壘，卻被捕手發現，半路刺殺，終止攻勢。

對吳東融的積極態度，葉總給予肯定，「看到捕手沒有注意、也沒喊暫停，就往前跑。」雖然結果失敗，「不過我覺得他這樣的心態很不錯」。

上半季龍隊被獅隊壓著打，對戰成績是2勝12敗1和，下半季前3戰就取得2勝1敗成果，葉總表示，球隊的守備比上半季更穩定一些，是贏球的最大關鍵。

味全龍隊先發投手伍鐸（左），今對統一獅隊繳出7局無失分好投。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸（左），今對統一獅隊繳出7局無失分好投。記者余承翰／攝影

伍鐸 吳東融 中職

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