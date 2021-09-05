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中職／從育成到初先發單場4安 李聖裕有苦盡甘來的感覺

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
李聖裕生涯首安、首得分、首打點統統出爐，感覺超開心。圖／中信兄弟隊提供
李聖裕生涯首安、首得分、首打點統統出爐，感覺超開心。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊24歲新人李聖裕，今天在桃園球場上演大驚奇，生涯初次先發不但揮出4支安打，也跑回第1分、攻下第1分打點，成為兄弟7：3擊敗樂天桃猿隊的功臣，他說：「沒想過會揮出4支安打，會把首安球收藏在家裡，先拍照留念。」

李聖裕是兄弟自主培訓球員，前年加盟成為育成選手，前天在台中洲際球場對富邦悍將隊之戰上場代跑，也是生涯首次亮相，今天對猿隊之戰首度先發，擔任7棒中外野手，賽前心情有些忐忑不安，比賽開打後完全變成另一人。

他在3局上一軍首打席面對猿隊先發投手張喜凱，揮出中外野飛球出局，4、6局上都揮出安打，8、9局上又從蘇俊璋、豪勁的手中再揮安打，單場5支4、6局上跑回生涯第1分、9局上打點開張。

李聖裕表示，沒想過會有4安，最重要是想辦法多上壘，前3次打擊時壘上都沒人，要能上壘，球隊才會有攻勢。

至於生涯首安、首得分、首打點統統出現，他說：「太突然了，很開心。」

李聖裕回想在二軍的日子，強調當時一定要更努力，只要可以建功，上一軍是遲早的事，今天首打席後，情緒慢慢回穩，後面比較放得開，能夠好好享受比賽。

他說：「上到一軍有苦盡甘來的感覺，終於有這個機會，在場上愈來愈有自信。」

樂天桃猿 富邦悍將

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