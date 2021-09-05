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中職／李聖裕初先發4安大驚奇 兄弟作客桃園收拾猿隊

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊新人李聖裕單場3安，包括生涯首安出爐。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊新人李聖裕單場3安，包括生涯首安出爐。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季首次作客桃園球場，4棒陳子豪4打數3安打，攻下3分打點，24歲新人李聖裕生涯初先發更是4安、1打點，終場以7：3獲勝，陳子豪獲選單場MVP。

兄弟面對猿隊先發投手張喜凱，前兩局都3上3下，3局上兩出局後展開攻勢，高宇杰先揮出二壘打，再靠陳文杰安打攻下全場第1分，接著江坤宇觸身球，許基宏揮出投手前滾地球，張喜凱傳球失誤再送1分。

兄弟靠這個失誤延續攻勢，在二、三壘有人時，陳子豪適時安打再攻下兩分，以4：0領先。

6局上，兄弟靠李聖裕、潘志芳安打，加上高宇杰高飛犧牲打，攻下全隊第5分。

猿隊面對兄弟先發投手黃恩賜，首局靠保送、2、3局下分別出現安打，連續3局都有上壘機會，但每局出現雙殺，形成變相9上9下，4、5局下也是3上3下，打完前5局只有15個打席。

6局下，猿隊靠梁家榮安打、邱丹保送攻占一、二壘，林立揮出三壘打攻下兩分，追成2：5。

張喜凱投6局被揮出7支安打，失5分（兩分自責）退場，王溢正7局上接手，只投0.1局3人次，被許基宏、陳子豪連揮安打失1分，猿隊再派出游朝惟化解危機，張喜凱本季戰績掉到4勝4敗。

猿隊打完前7局2：6落後，8局下雖靠黃敬瑋保送、梁家榮安打配合兩次內野滾地球搶下1分，終場仍以4分之差落敗，本季對戰兄弟掉到6勝10敗。

兄弟全場揮出13支安打，李聖裕4局上揮出生涯首安，6局上跑回生涯第1分，全場5打數4安打，9局上最後1安攻下生涯首分打點；黃恩賜投5.2局，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第2勝、跨季3連勝。

陳子豪 張喜凱

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