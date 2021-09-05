中職／伍鐸7局無失分力壓猛獅 勝投、防禦率衝第三

味全龍隊「高CP值」洋投伍鐸今天再繳出7局無失分好投，加上董秉軒在2局的陽春砲點燃攻勢，龍隊最終就以4：1擊敗統一獅隊，上半季龍隊對獅隊只拿下2勝，下半季前三場就取得2勝1敗。

龍隊打線在2局下從董秉軒的陽春砲開始，張政禹在二壘有人時的三壘打再添一分，郭天信則在2出局後再補上一支安打，龍隊單局拿下3分。

4局下郭天信在1出局、一二壘有人時，敲出滾地安打，加上二壘手暴傳一壘，攻下1分，也進占二三壘，不料李凱威敲出的游擊飛球遭接殺後，三壘的吳東融想趁本壘無人偷跑，卻被捕手發現，半路刺殺，終止攻勢。

不過4分足夠伍鐸使用，面對獅隊用89球投完7局，被敲5支安打都分散在不同局，沒有失分，防禦率下降到2.67，超車羅力站上防禦率榜第三，本季第7勝入袋後則與鄭凱文並列第三多。

伍鐸去年被富邦悍將隊釋出，今年在新軍味全龍隊找到一片天，原本被設定在長中繼，但在5月9日回到先發後，成為龍隊最穩定的先發輪值投手。