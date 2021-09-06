日職／宋家豪體驗守護神難為 洋聯僅1人撐整季

旅日台灣投手宋家豪從八月底開始接替受傷的松井裕樹，擔任樂天新的守護神，並且在8月26日對歐力士之戰拿下5年NPB生涯第一場救援成功。不過，宋家豪今在9月3日對西武九局上平手情況下登板，一出局滿壘局面被同為台灣旅日選手的吳念庭擊出超前分安打，0.1局就被擊出3支安打失掉4分，吞下調往守護神之後的第1敗，也體驗了守護神這個工作的確十分難為。

事實上，除了宋家豪之外，今年太平洋聯盟各隊都有換人的情況發生，已非開季的人選。各隊季初設定的守護神人選：森唯斗（軟銀）、益田直也（羅德）、松井裕樹（樂天）、增田達至（西武）、杉浦稔大（日本火腿）、增井浩俊（歐力士），開季之後一路維持不動如山至今的竟然只剩益田直也一人。

唯一不動如山－益田直也

益田直也在8月24日對日本火腿之戰，九局上羅德隊攻下3分追成平手之後的九局下半登板，他成功守住平手「優勢」，雙方3比3握手言和，益田直也本季第13次成為和局比賽的最後一任投手。上週六（9月4日）推進到第14度，持續刷新由他自已所保持的日本職棒紀錄。

由於今年日本職棒採取正規九局制、不進入延長賽，因此和局的場數也將對戰局產生相當大的影響。益田直也能幫助羅德守住13場和局，讓球隊「立於不敗」，對於現在暫居洋聯第二的羅德隊有相當巨大的貢獻。尤其羅德隊的幾名牛棚主力唐川侑己、赫曼（Frank Herrmann）等人都相繼因傷以及狀況不佳脫離戰線，牛棚籠罩不安之下，從開季之後一路固定把關最後一道防線的益田直也，居功厥偉。

益田直也昨天拿下第30次救援成功，在松井裕樹受傷至少缺席一個月的情況下，沒有其他強力競爭者，繼2013年之後再度奪下洋聯救援王的機會濃厚。羅德隊在2019年底以3年總額6億日圓將他留下發揮極大的效用。

益田直也昨天拿下本季第30次救援成功，並幫助羅德登上洋聯第一名寶座。 擷圖自千葉羅德官方推特

西武大失算－增田達至

相對之下，去年底續留西武的增田達至則是一大失算。增田達至至今只投出8次救援成功，防禦率高達6.33，復賽之後8場出賽8局失掉5分，不見起色。因為增田達至的大為走樣，西武原先試過洋投葛瑞特（Reed Garrett），但最後還是只好將平良海馬從布局投手拉到最後的終結者。增田達至去年以33次救援成功拿下生涯第一座救援王，並獲得一紙4年12億日圓的大型合約，至今的表現令人失望。

日本火腿隊的杉浦稔大原本也是深受栗山英樹監督信任的終結者，直到八月底對羅德守不住3分領先被追成平手之後，栗山監督終於按耐不住，換上六月之後中繼21局只有1分責失分的洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）。不過羅德里奎茲才剛上任第3場就守不住，對歐力士之戰後援1局失掉4分被逼和，墊底的日本火腿今年狀況連連。

軟銀頭痛第九局

軟銀則是岩崎翔剛被登錄抹消，後援王牌森唯斗歸期遲遲未定，原本洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo）是替代人選，不過他也受傷，軟銀不得不推出三年級生板東湧梧。不過板東24日才搞砸勝利，28日又被洋砲瓊斯（Adam Jones）擊出適時安打逼和。9月3日對歐力士之戰又在隊友好不容易突破山本由伸追成平手之後，被擊出3支安打失掉致命的1分而吞敗。軟銀接連遭遇「魔的第九局」，現在只能讓板東湧梧、甲斐野央輪流把守，度過這段時間的危機。

戰績第一的歐力士隊主要的守護神是相隔4年重返NPB的平野佳壽，不過曾因頸部傷勢脫離一段時間，歐力士先後用過漆原大晟、K-鈴木、能見篤史、希金斯（Tyler Higgins）等人代班。平野佳壽至今只有17次救援成功，防禦率2.77也偏高，爭奪生涯第二座救援王機會渺茫。由於歐力士有山本由伸、宮城大彌、吉田正尚等個人獎熱門選手，相較之下，救援王是歐力士競爭力較弱的個人獎項。