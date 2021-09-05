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日職／吳念庭敲雙安 連三戰安打手感回溫中

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 資料照
吳念庭。 資料照

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天對樂天隊敲出雙安，連續3場有安打，不過樂天隊靠著3、4局安打串連、攻下8分，最終就以8：2擊敗西武。

吳念庭今天擔任先發第八棒、三壘手，3局上的首打席從石橋良太手中敲出安打，7局上面對布希尼斯（Alan Busenitz）也敲安，不過4局上、9局上都敲出飛球出局。

這是吳念庭近三場累積了4支安打，從9月3日棒打台灣同胞宋家豪，敲進致勝分後，連續三場敲安，今天4打數2安打的表現，也讓他的打擊率回升到2成58。

西武僅在4局上攻下2分，不過樂天先在3局下2出局後，靠著島内宏明的二壘打敲回2分，茂木榮五郎也補上1分打點安打，4局下茂木榮五郎再敲出2分打點二壘打，單局灌進5分，徹底拉開差距。

樂天 西武

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