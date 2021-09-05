中職／第1次被好友鞏冠敲安 胡智為無言：都投到壞球了

統一獅隊胡智為與味全龍隊吉力吉撈‧鞏冠是老朋友，從小打到大，更曾是西苑中學隊友，昨天鞏冠首次從胡智為手中敲安，胡智為除了稱讚他「打得好」，也自信說：「不會有第2次啦。」

胡智為與鞏冠因年齡相仿，從國小就認識，也一起到美職打拚，就算扣掉國、高中同隊，仍有不少交手機會，結果一直到回來中職，胡智為才被敲出第一支安打。

胡智為坦言不記得過去有沒有被敲過安打，不過鞏冠記得清楚，多數對決，都是胡智為占上風，不過昨天終於在3局下敲出安打，今天賽前胡智為也特別跟鞏冠說：「那球你處理得很好。」

胡智為表示，那一球都已經投到壞球區，還是被鞏冠敲成安打，沒有話說，「下次一樣對決，但不會有第2次啦，其實他上來，我反而感覺越投越順。」