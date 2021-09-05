快訊

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息 持續至晚上7時15分

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

中職／第1次被好友鞏冠敲安 胡智為無言：都投到壞球了

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊投手胡智為。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊投手胡智為。記者蘇志畬／攝影

統一獅胡智為與味全龍隊吉力吉撈‧鞏冠是老朋友，從小打到大，更曾是西苑中學隊友，昨天鞏冠首次從胡智為手中敲安，胡智為除了稱讚他「打得好」，也自信說：「不會有第2次啦。」

胡智為與鞏冠因年齡相仿，從國小就認識，也一起到美職打拚，就算扣掉國、高中同隊，仍有不少交手機會，結果一直到回來中職，胡智為才被敲出第一支安打。

胡智為坦言不記得過去有沒有被敲過安打，不過鞏冠記得清楚，多數對決，都是胡智為占上風，不過昨天終於在3局下敲出安打，今天賽前胡智為也特別跟鞏冠說：「那球你處理得很好。」

胡智為表示，那一球都已經投到壞球區，還是被鞏冠敲成安打，沒有話說，「下次一樣對決，但不會有第2次啦，其實他上來，我反而感覺越投越順。」

胡智為 統一獅

延伸閱讀

中職／胡智為「美式」鼓舞動作多 林岳平：還差我一點

中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

中職／胡智為5局噴4分 獅隊4連勝遭徐若熙好投截斷

相關新聞

日職／吳念庭敲雙安 連三戰安打手感回溫中

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天對樂天隊敲出雙安，連續3場有安打，不過樂天隊靠著3、4局安打串連、攻下8分，最終就以8：...

中職／連兩戰挨轟被敲12安 陳冠宇坦言要檢討失投率

樂天桃猿隊左投陳冠宇生涯前兩場先發都無關勝敗，昨天對富邦悍將隊之戰投5.1局，被揮出7支安打、失3分，重傷害是1局上被高...

中職／林益全2百轟、林智勝拚3百轟 張泰山盼更多紀錄

富邦悍將隊林益全昨天敲出生涯第200轟，中信兄弟隊林智勝也來到287轟，以289轟保有中職最多轟紀錄的張泰山樂見更多紀錄...

中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中華職棒昨天味全龍隊主場賽事部分畫面打上馬賽克，轉播業者Eleven Sports的處置，受到球迷、龍隊嚴正抗議，今天終...

日職／連31打席無安打！ 阪神虎怪物狂吞Ｋ成「人體電風扇」

阪神虎怪物新人佐藤輝明陷入空前大低潮，近期已連續31打席無安打，近15打席更狂吞11Ｋ，被形容是「人體電風扇」。

中職／第1次被好友鞏冠敲安 胡智為無言：都投到壞球了

統一獅隊胡智為與味全龍隊吉力吉撈‧鞏冠是老朋友，從小打到大，更曾是西苑中學隊友，昨天鞏冠首次從胡智為手中敲安，胡智為除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。