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中職／胡智為「美式」鼓舞動作多 林岳平：還差我一點

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
胡智為。記者曾原信／攝影
胡智為。記者曾原信／攝影

統一獅隊投手胡智為在場上大動作展露情緒，作風很「美式」，總教練林岳平認為展現個人風格是好事，但也開玩笑說：「還差我一點啦。」

以第一指名身分加盟獅隊，胡智為的生涯初登板對中信兄弟6局失2分，昨天對上味全龍隊則是5局失4分，林岳平認為目前表現相當不錯，這兩場來看，面對左打被打擊率高、首局不穩兩個狀況需要修正，「如果能降低，失分就會少一點。」

胡智為昨天即使分數落後，仍不斷用動作為自己提振精神，林岳平認為，這是他原本的球風，也希望球員大方表現，「會成為鼓舞隊友的力量，無論結果好不好，態度都很正面，這是好現象。」

昨天對上前東家失分較多，胡智為認為應該是策略被對手掌握到，「有19個打席對方都抓第一球打，當然對方也打很好，但策略上輸了，2好球後，知道我想要做什麼。」

胡智為前2局丟掉3分，接下來改變策略，連3局無失分，但6局再掉1分，他認為狀況其實不錯，球速也都有在148公里左右。

胡智為 林岳平 統一獅

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