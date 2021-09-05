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中職／連兩戰挨轟被敲12安 陳冠宇坦言要檢討失投率
樂天桃猿隊左投陳冠宇生涯前兩場先發都無關勝敗，昨天對富邦悍將隊之戰投5.1局，被揮出7支安打、失3分，重傷害是1局上被高國麟、林益全揮出全壘打，他說：「首局失投，沒話講。」
陳冠宇出賽兩場合計11局被揮出12支安打，包括3支全壘打，昨天更成為林益全生涯第200轟的苦主。
對悍將隊之戰首局失3分後，陳冠宇投到退場前未再失分，他表示，被林益全揮出全壘打後，頭腦一片混亂，還好總教練曾豪駒要求檢查球棒，爭取到一、兩分鐘，可重新思考如何投球。
陳冠宇強調，如果不是這樣，可能還陷在挨轟的負面情緒、走不出來，很感謝曾豪駒。
過去在日本職棒待了10年，陳冠宇返台後發現天氣是有悶了一點，還需要一段時間適應，也希望好好調整投球節奏；他表示，以前就有指叉球，現在融合變速球讓球的軌跡更大、更慢一些，希望提高打者的揮空率，能夠早日拿下返台首勝。
陳冠宇表示，這兩場先發對各種球路的掌握度還沒有很好，經常投到滿球數，導致被安打機會高，必須檢討失投率，也要更大膽攻擊好球帶，這都是接下來要修正的課題。
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