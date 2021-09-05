中職／陳鏞基要打疫苗 林子崴暌違2年一軍復出

味全龍、樂天桃猿隊陸續啟用疫苗傷兵名單，統一獅隊也將跟進，老將陳鏞基預計10日接種疫苗，屆時會調動左投林子崴上一軍，測試能否適應一軍強度。

林子崴前次在一軍出賽已是2019年8月30日，去年3月更為了治療左手肘內側韌帶斷裂及骨刺動刀，直到今年8月25日回到二軍出賽，到今天在二軍累積出賽3場，2.2局無失分，僅被敲1安，另有3次三振。

由於陳鏞基10日接種疫苗，可放進「疫苗傷兵名單」3天，這段期間一軍2場比賽，林岳平表示，會讓林子崴至少投一場，測試一軍強度。

另外洋投飛利士預定在花蓮周回歸，而本土的古林睿煬測試手指破皮狀況是否復發，今天在二軍先發1局無失分，等待賽後報告，林岳平表示，季賽期間不會因此改變他的握球方式，如果順利的話，有可能在下周日歸隊。