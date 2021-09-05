中職／陽耀勳一壘手初體驗 用朱育賢手套「球來就擋」

樂天桃猿隊今天大幅異動一、二軍球員名單，38歲老將陽耀勳重返一軍，對中信兄弟隊之戰擔任開路先鋒，甚至生涯首次擔任一壘手，自己也覺得非常新鮮。

猿隊不少球員最近施打疫苗，今天就有陳冠宇、陳禹勳、賴鴻誠、陳俊秀、朱育賢、郭永維、余德龍，身體都OK，陳冠宇笑說：「早上打的，應該快要有感覺了，等下就會有副作用。」

猿隊啟用疫苗傷兵制度，但這7名球員只有5人進傷兵名單，陳禹勳、賴鴻誠仍在一軍，其餘5人由陽耀勳、藍寅倫、郭嚴文、馮健庭、王躍霖遞補。

陽耀勳從小到大從未守過一壘，上周才在二軍比賽初體驗，今天真槍實彈在一軍比賽擔任一壘手；他表示，業餘時期完全沒有守一壘的經驗，二軍是因欠缺人手才上， 難免不太習慣，就是想辦法把球接好。

原來一壘手陳俊秀休息，陽耀勳使用朱育賢的手套應急，強調「球打過來，太強就用擋的」，不必想太多，他笑說：「總不能要求我幹掉陳俊秀吧，接得到就好。」