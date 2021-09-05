快訊

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息 持續至晚上7時15分

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陽耀勳一壘手初體驗 用朱育賢手套「球來就擋」

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
陽耀勳生涯首次擔任一壘手，賽前顯得輕鬆自在。記者藍宗標／攝影
陽耀勳生涯首次擔任一壘手，賽前顯得輕鬆自在。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天大幅異動一、二軍球員名單，38歲老將陽耀勳重返一軍，對中信兄弟隊之戰擔任開路先鋒，甚至生涯首次擔任一壘手，自己也覺得非常新鮮。

猿隊不少球員最近施打疫苗，今天就有陳冠宇、陳禹勳、賴鴻誠陳俊秀、朱育賢、郭永維、余德龍，身體都OK，陳冠宇笑說：「早上打的，應該快要有感覺了，等下就會有副作用。」

猿隊啟用疫苗傷兵制度，但這7名球員只有5人進傷兵名單，陳禹勳、賴鴻誠仍在一軍，其餘5人由陽耀勳、藍寅倫、郭嚴文、馮健庭、王躍霖遞補。

陽耀勳從小到大從未守過一壘，上周才在二軍比賽初體驗，今天真槍實彈在一軍比賽擔任一壘手；他表示，業餘時期完全沒有守一壘的經驗，二軍是因欠缺人手才上， 難免不太習慣，就是想辦法把球接好。

原來一壘手陳俊秀休息，陽耀勳使用朱育賢的手套應急，強調「球打過來，太強就用擋的」，不必想太多，他笑說：「總不能要求我幹掉陳俊秀吧，接得到就好。」

陽耀勳 陳俊秀 賴鴻誠

延伸閱讀

中職／猿隊林泓育、黃偉晟疫苗傷兵 還有7主力要接種

中職／11轟獨居全聯盟龍頭 朱育賢寧願猿隊下半季封王

圖輯／中職桃猿出戰味全龍 朱育賢兩轟4分獲單場MVP

中職／朱育賢雙響砲屠龍 暴力猿下半季15轟是5隊最多

相關新聞

中職／連兩戰挨轟被敲12安 陳冠宇坦言要檢討失投率

樂天桃猿隊左投陳冠宇生涯前兩場先發都無關勝敗，昨天對富邦悍將隊之戰投5.1局，被揮出7支安打、失3分，重傷害是1局上被高...

中職／林益全2百轟、林智勝拚3百轟 張泰山盼更多紀錄

富邦悍將隊林益全昨天敲出生涯第200轟，中信兄弟隊林智勝也來到287轟，以289轟保有中職最多轟紀錄的張泰山樂見更多紀錄...

中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中華職棒昨天味全龍隊主場賽事部分畫面打上馬賽克，轉播業者Eleven Sports的處置，受到球迷、龍隊嚴正抗議，今天終...

日職／連31打席無安打！ 阪神虎怪物狂吞Ｋ成「人體電風扇」

阪神虎怪物新人佐藤輝明陷入空前大低潮，近期已連續31打席無安打，近15打席更狂吞11Ｋ，被形容是「人體電風扇」。

中職／胡智為「美式」鼓舞動作多 林岳平：還差我一點

統一獅隊投手胡智為在場上大動作展露情緒，作風很「美式」，總教練林岳平認為展現個人風格是好事，但也開玩笑說：「還差我一點啦...

中職／陳鏞基要打疫苗 林子崴暌違2年一軍復出

味全龍、樂天桃猿隊陸續啟用疫苗傷兵名單，統一獅隊也將跟進，老將陳鏞基預計10日接種疫苗，屆時會調動左投林子崴上一軍，測試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。