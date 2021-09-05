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中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊與轉播業者Eleven Sports爭議平息，原本在本壘後方綁上的廣告看板在賽前拆除。記者余承翰／攝影
味全龍隊與轉播業者Eleven Sports爭議平息，原本在本壘後方綁上的廣告看板在賽前拆除。記者余承翰／攝影

中華職棒昨天味全龍隊主場賽事部分畫面打上馬賽克，轉播業者Eleven Sports的處置，受到球迷、龍隊嚴正抗議，今天終於恢復正常，沒有馬賽克，龍隊也在賽前移除臨時設置的廣告看板。

龍隊與轉播的Eleven Sports電視台因轉播權討論出問題，雙方「高手過招」，龍隊在本壘後方綁上廣告看板，卻被電視台以馬賽克遮擋，連球員也變模糊，投手胡智為變成「糊」智為。

中職賽事轉播出現馬賽克，恐怕是史上頭一遭，讓球迷抱怨連連，龍隊提出嚴正抗議，國家通訊傳播委員會（NCC）也接獲民眾申訴。

獅隊先發投手胡智為知道自己被馬賽克擋到，他表示，1局上在後面準備時，看到轉播時也覺得奇特，「滿特別的，怎麼會有馬賽克？」

龍隊今天原本在本壘後方綁上更多看板，但收到今天「解碼」的消息後，在賽前全數拆除，而比賽開始後，電視畫面也都未再出現馬賽克，本壘的LED正常秀出廣告。

味全龍隊因與轉播業者Eleven Sports爭議，原本在本壘後方綁上許多廣告看板，爭取露出。記者余承翰／攝影
味全龍隊因與轉播業者Eleven Sports爭議，原本在本壘後方綁上許多廣告看板，爭取露出。記者余承翰／攝影
味全龍隊與轉播業者Eleven Sports爭議平息，原本在本壘後方綁上的廣告看板在賽前拆除。記者余承翰／攝影
味全龍隊與轉播業者Eleven Sports爭議平息，原本在本壘後方綁上的廣告看板在賽前拆除。記者余承翰／攝影

胡智為 中職 味全龍

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