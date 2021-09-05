中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中華職棒昨天味全龍隊主場賽事部分畫面打上馬賽克，轉播業者Eleven Sports的處置，受到球迷、龍隊嚴正抗議，今天終於恢復正常，沒有馬賽克，龍隊也在賽前移除臨時設置的廣告看板。

龍隊與轉播的Eleven Sports電視台因轉播權討論出問題，雙方「高手過招」，龍隊在本壘後方綁上廣告看板，卻被電視台以馬賽克遮擋，連球員也變模糊，投手胡智為變成「糊」智為。

中職賽事轉播出現馬賽克，恐怕是史上頭一遭，讓球迷抱怨連連，龍隊提出嚴正抗議，國家通訊傳播委員會（NCC）也接獲民眾申訴。

獅隊先發投手胡智為知道自己被馬賽克擋到，他表示，1局上在後面準備時，看到轉播時也覺得奇特，「滿特別的，怎麼會有馬賽克？」