中職／生涯初先發忐忑不安 兄弟隊友要李聖裕大膽攻擊

中信兄弟隊24歲新秀外野手李聖裕，昨天對富邦悍將隊之戰上場代跑，也是生涯首次亮相，今天在桃園球場對樂天桃猿隊首度先發，賽前心情有些忐忑，他說：「自己不是很有經驗，遇到狀況會問教練該怎麼做，讓頭腦清楚一點。」

李聖裕出身台東大學，和蔡齊哲、曾頌恩在大學時期就是隊友，前年9月以自主培訓球員身分加入兄弟，去年開始打二軍比賽，今年出賽30場繳出打擊率2成99、全壘打2支、打點6分的成績，前天首次被總教練林威助登錄一軍。

李聖裕表示，比起大學時期，進入職棒後不管打擊、守備、跑壘都有很大進步，也學到很多，棒球觀念改變不少。

他坦言，剛加入兄弟時和隊友都不熟，常常自己一個人，後來開始和學長有些交流，隊上很多人都很好，一直提醒他別緊張、大膽攻擊就對了。

李聖裕今天擔任先發7棒、中外野手，強調生涯首次先發，會把在二軍的積極度表現出來，自己登上一軍也可提供經驗，重覆訓練、做一樣的東西雖然很膩，但只要秉持持之以恆的精神，就有機會被看見。