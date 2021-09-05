聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林益全2百轟、林智勝拚3百轟 張泰山盼更多紀錄
富邦悍將隊林益全昨天敲出生涯第200轟，中信兄弟隊林智勝也來到287轟，以289轟保有中職最多轟紀錄的張泰山樂見更多紀錄出現，「創紀錄是要給別人破的」。
林益全晉升「200轟俱樂部」第三號成員，曾是隊友的張泰山也感到開心，因林益全不算豪邁型打者，而是廣角型打法，提升安打、打擊率為主，能夠累積到200轟不容易。
林智勝也只差2轟就可追平「張泰山障礙」，張泰山曾鼓勵林智勝「不要把我當目標，你要看的是300轟」，張泰山認為，林智勝要不是受到傷勢影響，「不然早就300轟，甚至有機會400轟。」
張泰山沒能達到的300轟門檻，他希望林智勝能夠達成，「中職好不好看還是要看數字，最多轟是2百多轟跟300轟，感覺還是不同。」
張泰山目前仍是中職最多轟、最多打點（1338）、最多安打（2134）紀錄保持人，他說：「如果前輩的紀錄一直都在，那就代表中職沒有進步。」
張泰山認為，隨著18歲進入職棒的人變多，紀錄都有可能改寫，重點在心理素質，要有成為「明星」的念頭，「只有打出屬於自己的成績，才會被人家記得。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言