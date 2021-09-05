中職／林益全2百轟、林智勝拚3百轟 張泰山盼更多紀錄

富邦悍將隊林益全昨天敲出生涯第200轟，中信兄弟隊林智勝也來到287轟，以289轟保有中職最多轟紀錄的張泰山樂見更多紀錄出現，「創紀錄是要給別人破的」。

林益全晉升「200轟俱樂部」第三號成員，曾是隊友的張泰山也感到開心，因林益全不算豪邁型打者，而是廣角型打法，提升安打、打擊率為主，能夠累積到200轟不容易。

林智勝也只差2轟就可追平「張泰山障礙」，張泰山曾鼓勵林智勝「不要把我當目標，你要看的是300轟」，張泰山認為，林智勝要不是受到傷勢影響，「不然早就300轟，甚至有機會400轟。」

張泰山沒能達到的300轟門檻，他希望林智勝能夠達成，「中職好不好看還是要看數字，最多轟是2百多轟跟300轟，感覺還是不同。」

張泰山目前仍是中職最多轟、最多打點（1338）、最多安打（2134）紀錄保持人，他說：「如果前輩的紀錄一直都在，那就代表中職沒有進步。」

張泰山認為，隨著18歲進入職棒的人變多，紀錄都有可能改寫，重點在心理素質，要有成為「明星」的念頭，「只有打出屬於自己的成績，才會被人家記得。」