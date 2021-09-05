日職／3天投2場 張奕遭下放回二軍
歐力士隊今天球員異動中，將台灣投手張奕下放二軍，這趟一軍之旅僅短短3天、出賽2場，投了3.1局，失4分，主要傷害來自昨天對軟銀之戰。
張奕在9月2日升上一軍，當天面對火腿隊，投1局無失分，連續解決三人，包括一次三振，最快球來到155公里，不過昨天面對軟銀隊，中繼2.1局被敲6安打、包括中村晃的2分砲，雖也有3次三振，但丟掉4分。
張奕在今天遭下放，今年至今在一軍總計出賽8場，0勝1敗3次中繼成功，防禦率13.06。
歐力士隊同時也將主力外野手吉田正尚下放二軍，原因是3日對軟銀之戰，9局敲出內野安打後，昨天診斷為左大腿肌肉受傷，也中斷了他個人從2017年10月7日開始，連續512場出賽的紀錄。
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