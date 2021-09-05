日職／連31打席無安打！ 阪神虎怪物狂吞Ｋ成「人體電風扇」
阪神虎怪物新人佐藤輝明陷入空前大低潮，近期已連續31打席無安打，近15打席更狂吞11Ｋ，被形容是「人體電風扇」。
昨阪神交手巨人，佐藤輝明先發第7棒守右外野，單場3打數繳白卷，其中包含2次三振，打擊率跌落至0.257，有日媒統計出佐藤輝明慘烈的超級盲劍客近況，他自8月22日的比賽以來，已連續31打席無安打，創下生涯最大低潮，期間僅靠2次四壞、1次敬遠上壘。
年僅22歲的菜鳥佐藤輝明今年發揮巨砲本色，他在熱身賽擊出破紀錄的6轟，本季目前為止出賽103場，370個打數貢獻23轟、60分打點。不過在擁有優異長打能力的同時，佐藤輝明被三振次數也相當多。他在8月13日達成122次被三振，創下日職史上菜鳥球季最多被三振紀錄。
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