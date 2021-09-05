快訊

萬里城堡式渡假山莊1間25萬 仲介：海景房敢買要有勇氣

MLB／才奪第9勝打擊又爆發 大谷翔平第43轟出爐

日職／連31打席無安打！ 阪神虎怪物狂吞Ｋ成「人體電風扇」

聯合新聞網 / 綜合報導
堪稱今年央聯最強新人的佐藤輝明，近期陷入大低潮，已連續31打席無安打。 擷圖自阪神虎官方推特
堪稱今年央聯最強新人的佐藤輝明，近期陷入大低潮，已連續31打席無安打。 擷圖自阪神虎官方推特

阪神虎怪物新人佐藤輝明陷入空前大低潮，近期已連續31打席無安打，近15打席更狂吞11Ｋ，被形容是「人體電風扇」。

昨阪神交手巨人，佐藤輝明先發第7棒守右外野，單場3打數繳白卷，其中包含2次三振，打擊率跌落至0.257，有日媒統計出佐藤輝明慘烈的超級盲劍客近況，他自8月22日的比賽以來，已連續31打席無安打，創下生涯最大低潮，期間僅靠2次四壞、1次敬遠上壘。

年僅22歲的菜鳥佐藤輝明今年發揮巨砲本色，他在熱身賽擊出破紀錄的6轟，本季目前為止出賽103場，370個打數貢獻23轟、60分打點。不過在擁有優異長打能力的同時，佐藤輝明被三振次數也相當多。他在8月13日達成122次被三振，創下日職史上菜鳥球季最多被三振紀錄。

阪神虎

延伸閱讀

日職／栗山巧2000安 吳念庭開心鼓掌完跟進敲安

MiLB／高階1A鄧愷威先發5局吞敗 林凱威同場登板中繼成功

MiLB／劉致榮先發無關勝敗 李灝宇夯長打

日職／台灣對決！宋家豪挨打 吳念庭敲安成英雄

相關新聞

日職／連31打席無安打！ 阪神虎怪物狂吞Ｋ成「人體電風扇」

阪神虎怪物新人佐藤輝明陷入空前大低潮，近期已連續31打席無安打，近15打席更狂吞11Ｋ，被形容是「人體電風扇」。

日職／3天投2場 張奕遭下放回二軍

歐力士隊今天球員異動中，將台灣投手張奕下放二軍，這趟一軍之旅僅短短3天、出賽2場，投了3.1局，失4分，主要傷害來自昨天...

棒球／能高盃三級錦標賽下月開打

曾受邀到日本進行友誼交流賽，成為第一支踏上甲子園球場的台灣棒球隊「能高團」，今年成軍滿百年。能高發源地花蓮將於下月2日舉...

中職／林益全兩百轟 邱丹再見轟搶戲

富邦悍將隊林益全昨天敲出生涯第兩百轟，不過樂天桃猿隊邱丹上演「一棒擊沉」，在九局下的再見轟搶走風采，猿隊就以四比三拿下勝...

中職／5局無失分好投奪勝 徐若熙：我不比胡智為差

台製「怪物新人」大戰大聯盟級海歸強投，徐若熙技壓胡智為，率領味全龍隊以四比一擊敗統一獅隊，徐若熙近三場先發拿下三連勝，這...

中職／兩百轟達陣說感謝 林益全：真的經歷很多

富邦悍將隊林益全今天敲出生涯第兩百轟，有趣的是，地點、對戰球隊、對戰投手慣用手都跟生涯百轟時相同，也讓林益全直呼：「好巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。