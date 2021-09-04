快訊

簡訊之亂！慌張民眾擠爆急診 醫：根本造成另一波群聚

中職／兩百轟達陣說感謝 林益全：真的經歷很多

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒富邦悍將隊林益全（圖）4日在桃園球場敲出生涯第200轟，為中職第3名選手達成這個里程碑；前2名選手為張泰山及林智勝。 中央社
中華職棒富邦悍將隊林益全（圖）4日在桃園球場敲出生涯第200轟，為中職第3名選手達成這個里程碑；前2名選手為張泰山及林智勝。 中央社

富邦悍將隊林益全今天敲出生涯第兩百轟，有趣的是，地點、對戰球隊、對戰投手慣用手都跟生涯百轟時相同，也讓林益全直呼：「好巧。」

悍將隊今天雖然以3：4輸給樂天桃猿隊，不過1局上林益全的陽春砲，一度帶給球隊3：0領先，也是個人本季第7轟、生涯第200轟，成為中職史上第3位「200轟俱樂部」成員，前兩人為張泰山（289轟）、林智勝（287轟）。

林益全今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊開轟，生涯百轟也是同一地點，面對樂天前身的Lamigo桃猿隊，而且百轟對上王溢正、兩百轟對上陳冠宇，都是前旅日左投，讓林益全笑說：「巧合吧。」

能夠寫下紀錄，林益全認為要感謝的人太多了，包括所有帶過自己的教練，以及近期幫助自己訓練的林仲秋父子，悍將隊的打擊教練羅根、鍾承祐、陳威志也都不斷在幫助選手。

「也要謝謝球團，讓我們有這個舞台。」林益全說：「從當初興農、義大到現在富邦，真的歷經很多，也要謝謝徐總（徐生明），還有家人、太太小孩的支持。」

剛進職棒時，林益全根本沒想過兩百轟，「那時候覺得，有百轟就很開心了」，但前兩年單季都有20轟以上進帳，才讓他能夠在今天達陣。

林益全 樂天桃猿 林智勝

延伸閱讀

中職／林益全兩百轟後提檢測球棒 曾總賽後給解釋

中職／停賽期修練心法 邱丹敲再見轟很冷靜

中職／生涯首發再見轟 邱丹一棒擊沉悍將

中職／林益全200轟史上第三人 開轟後曾總還要求檢查球棒

相關新聞

中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

抱著「我不一定會比胡智為差」的心情，徐若熙今天在天母球場演出5局無失分好投，幫助味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊，徐若熙第5...

中職／龍隊轉播被打碼 聯盟關切盼雙方儘速取得共識

味全龍隊今天在主場天母球場出戰統一獅隊，轉播畫面中主場廣告看板都打上馬賽克，連球員都不時被「碼」，胡智為變成「糊智為」，...

中職／看球先解碼？龍隊主場廣告全都碼 已向轉播單位抗議

味全龍隊今天在主場天母球場出戰統一獅隊，轉播畫面中廣告「全都碼」，離譜的畫面引起球迷反彈，球團對此說明因雙方轉播權討論出...

中職／林益全200轟史上第三人 開轟後曾總還要求檢查球棒

富邦悍將隊林益全生涯200轟今天在桃園棒球場達陣，1局上棒打樂天桃猿隊陳冠宇，晉升中職「200轟」俱樂部第三人，生涯開轟...

中職／最期待對決江少慶 王維中笑說要他請吃飯

味全龍隊「龍王」王維中在復賽後越投越有王牌架式，看待下半季有4大旅外投手加入中職，他也直言期待對上他們，而其中最期待的對...

中職／胡智為5局噴4分 獅隊4連勝遭徐若熙好投截斷

統一獅隊投手胡智為的第2場登板，熟悉的味全龍隊不讓他好過，先發5局被敲了8安打、失4分，不敵徐若熙的5局無失分好投，龍隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。