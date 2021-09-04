中職／兩百轟達陣說感謝 林益全：真的經歷很多

富邦悍將隊林益全今天敲出生涯第兩百轟，有趣的是，地點、對戰球隊、對戰投手慣用手都跟生涯百轟時相同，也讓林益全直呼：「好巧。」

悍將隊今天雖然以3：4輸給樂天桃猿隊，不過1局上林益全的陽春砲，一度帶給球隊3：0領先，也是個人本季第7轟、生涯第200轟，成為中職史上第3位「200轟俱樂部」成員，前兩人為張泰山（289轟）、林智勝（287轟）。

林益全今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊開轟，生涯百轟也是同一地點，面對樂天前身的Lamigo桃猿隊，而且百轟對上王溢正、兩百轟對上陳冠宇，都是前旅日左投，讓林益全笑說：「巧合吧。」

能夠寫下紀錄，林益全認為要感謝的人太多了，包括所有帶過自己的教練，以及近期幫助自己訓練的林仲秋父子，悍將隊的打擊教練羅根、鍾承祐、陳威志也都不斷在幫助選手。

「也要謝謝球團，讓我們有這個舞台。」林益全說：「從當初興農、義大到現在富邦，真的歷經很多，也要謝謝徐總（徐生明），還有家人、太太小孩的支持。」

剛進職棒時，林益全根本沒想過兩百轟，「那時候覺得，有百轟就很開心了」，但前兩年單季都有20轟以上進帳，才讓他能夠在今天達陣。