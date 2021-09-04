中職／林益全兩百轟後提檢測球棒 曾總賽後給解釋

富邦悍將林益全今天敲出生涯第200轟有插曲，樂天桃猿隊總教練曾豪駒要求檢查球棒的噴劑塗抹範圍，賽後提出解釋，這是打擊前就有的疑慮。

樂天桃猿隊今天以4：3擊敗富邦悍將隊，首局悍將隊靠著高國麟兩分砲、林益全陽春砲，取得3：0領先，林益全這發全壘打也是生涯第200轟，讓他興奮的朝著攝影機用雙手比二。

不過悍將隊休息區歡慶的氣氛還沒結束，只見主審走過去要求檢視林益全的球棒，並利用本壘板量測，確定噴劑塗抹範圍，審視後認為沒有問題。

曾豪駒解釋，在林益全打擊前，就對棒子的噴劑範圍有疑慮，「有可能已經到了甜蜜區。」因此才提出請求測量。

根據中職棒球賽事規定，若擊球員球棒上的松焦油（Pine tar）或止滑劑不可超過握把18吋，但若在球棒使用前無異議，使用後才發現違規，結果仍然有效，且若將超過部分清除，後續比賽仍得使用。

猿隊靠著後續追分，在6局下先由邱丹代打滾地推進進帳追平分，9局下邱丹又當英雄，敲出再見轟。