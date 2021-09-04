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中職／鞏冠大膽配球 引導出徐若熙的主場第1勝

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職例行賽味全龍今日於天母主場對上統一獅，味全龍先發投手徐若熙於五局前持續壓制統一獅。 記者曾原信／攝影
中職例行賽味全龍今日於天母主場對上統一獅，味全龍先發投手徐若熙於五局前持續壓制統一獅。 記者曾原信／攝影

抱著「我不一定會比胡智為差」的心情，徐若熙今天在天母球場演出5局無失分好投，幫助味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊，徐若熙第5次獲選單場MVP，卻是第一次在主場領獎，首次在頒獎台上跳舞，直言：「真的有點緊張，什麼都不會。」總教練葉君璋則將他的好投歸功捕手吉力吉撈．鞏冠的引導。

此戰先發投手由徐若熙大戰胡智為，台製的「怪物新人」徐若熙表現技壓大聯盟級的胡智為，徐若熙先發5局、無失分，取得本季第3勝，胡智為則是投5局失4分，吞下第1敗。

龍隊打線從胡智為手中敲出8安打，葉君璋認為，「胡智為在我們這邊滿長一段時間，可能打者對他確實比較熟悉。」對於徐若熙的好投，他歸功捕手吉力吉撈．鞏冠的引導，「捕手幫助他滿大的，今天在配球時有效球比較多，沒有浪費太多不必要的配球。」

徐若熙8月初發燒後元氣大傷，球速、準度都還沒完全找回來，但在賽前練投時，鞏冠就告訴他，「把球往紅中丟就好」，徐若熙說：「每一局都提醒自己，第一個好球數要搶到，丟進去給他們打，因為我們還有守備機會」

與鞏冠的初搭配，徐若熙說：「他的配球滿大膽，我對右打其實滿少丟變速，今天就有一兩顆對右打丟變速，他也不會管我對為右打丟變速可能觸身，就是希望我大膽去丟。」

與胡智為的同場對決拿下勝利，徐若熙說：「我是沒有想那麼多，投我自己的，就想說我不一定會比他差。」此役是他本季第5次拿下單場MVP，第一次在主場奪獎，賽後隊友在場邊狂吼「徐若熙跳舞啦！」一心想看他的MVP舞蹈。

味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊，徐若熙拿下第3勝。記者曾原信／攝影
味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊，徐若熙拿下第3勝。記者曾原信／攝影
味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影
味全龍隊以4：1擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影

徐若熙 胡智為 葉君璋

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