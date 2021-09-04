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中職／停賽期修練心法 邱丹敲再見轟很冷靜

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導

樂天桃猿隊邱丹今天先在6局代打敲回追平分，9局下更是一棒轟出再見全壘打，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，能夠逐漸不去在意結果，是邱丹進步的原因之一。

生涯進入第三年的邱丹，直到今年才獲得較多一軍機會，也在8月26日敲出生涯首轟，今晚在9局下作為第一名打者，邱丹從王尉永手中敲出陽春砲，打破了3：3的平手局面，一棒為猿隊打下勝利。

總教練曾豪駒表示，這陣子在邱丹身上看到很明顯的成長，「知道每一次上去自己的角色該做什麼，也把握住機會，這也是他成功的地方。」

生涯第二轟就是再見轟，邱丹表示，因為是平手局面，就設定對自己有利的球攻擊，「不要放掉，有設定到就打。」邱丹今天並未先發，而是在6局二、三壘有人時上場代打，也靠著滾地退進送回追平分。

今年兩轟都在復賽後，邱丹認為打擊教練在停賽期間，針對每個人給出不同建議，自己收穫很大，尤其是現在打不好也比較不會在意結果，「還沒有到學長這樣，完全不在意，跟前兩年比，現在算滿冷靜的。」

猿隊先發投手陳冠宇的生涯第二戰，5.1局被敲7支安打，傷害來自首局高國麟2分砲、林益全陽春砲，曾總認為，陳冠宇狀況不差，第1局失投球被對手掌握，6局原本想讓他投完，但送了兩人上壘後，就按設定換投。

陳冠宇這兩場先發還沒拿下勝投，也只出現1次三振，曾豪駒表示，陳冠宇的優勢在控球，不會強求他的三振率，三振率高相對用球數多，「可以3顆解決一局，為什麼要9顆解決一局？」

陳冠宇 曾豪駒 樂天桃猿

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