中職／胡智為5局噴4分 獅隊4連勝遭徐若熙好投截斷
統一獅隊投手胡智為的第2場登板，熟悉的味全龍隊不讓他好過，先發5局被敲了8安打、失4分，不敵徐若熙的5局無失分好投，龍隊終場以4：1贏球，中止獅隊的4連勝、7連不敗。
今天龍隊推出「怪物新人」徐若熙先發，獅隊由具備大聯盟資歷的胡智為上陣，上演強投對決的精采好戲。
上半季在龍隊待了3個多月的胡智為，成為先失分的一方，開賽第1球就被郭天信敲出三壘打，第2球被李凱威打出直擊一壘壘包的場地安打，只投2球就掉了1分，董秉軒補上二壘打再送回1分。
胡智為第2局繼續失血，郭天信的安打再貢獻1分打點；他在6局再被黃柏豪、董秉軒連續敲安，獅隊換上吳承諭接手，被曾陶鎔敲出安打，胡智為帳上再掉1分。
徐若熙先發投滿5局共用79球，被敲4安打、無失分，送出5K，有2次四壞和1次觸身球保送，取得本季第3勝，近期3場先發全數勝投收場。
獅隊打線直到8局才破蛋，在三壘有人時，由蘇智傑的滾地球護送回唯一分數，獅隊趕不回落後差距，胡智為也吞下在中職的第1敗。
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