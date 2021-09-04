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中職／生涯首發再見轟 邱丹一棒擊沉悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰富邦悍將隊，兩隊打得膠著，猿隊靠著9局下邱丹的再見全壘打，以4：3拿下勝利。

投5局失2分、退場時球隊領先1分，悍將隊先發投手陳仕朋依舊與勝投無緣，猿隊在6局下追平比數，讓他與勝敗無關，從4月9日開始未嘗勝投滋味，近9場比賽有4場優質先發，成績卻是0勝6敗。

陳仕朋到今天賽前，本季得分援護率僅1.53，悍將隊打線今天在1局上就給予兩倍支援，高國麟2分砲加上林益全陽春砲，開局就先得3分。

不過猿隊在2局朱育賢陽春砲、4局梁家榮滿壘時的滾地推進，各得1分，陳仕朋退場後，又在6局從接手的吳世豪手上拿下1分，將比數追平。

兩隊以3：3進入9局下，猿隊第一個上場打擊的邱丹，就從王尉永手中開轟，這支生涯第二轟也是第一發再見轟，

林益全在首局的陽春砲是個人本季第7轟、生涯第200轟，成為中職史上第三人，僅次於張泰山的289轟、林智勝287轟，花了1384場、5820打席、5232打數達陣。

這一轟也有些小插曲，林益全開轟後，猿隊總教練曾豪駒提出檢查球棒的請求，主審確認後認為沒有問題。

陳仕朋 林益全 樂天桃猿

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