中職／龍隊轉播被打碼 聯盟關切盼雙方儘速取得共識

味全龍隊今天在主場天母球場出戰統一獅隊，轉播畫面中主場廣告看板都打上馬賽克，連球員都不時被「碼」，胡智為變成「糊智為」，離譜畫面引起球迷不滿，聯盟對此也第一時間致電關切此事。

龍隊的主場賽事由ELEVEN SPORTS負責轉播，今天獅龍之戰由胡智為、徐若熙上演強投對決，但比賽開始後的畫面卻令球迷傻眼，本壘後方的廣告看板都被打上馬賽克，連帶遮到場上球員，引發球迷罵聲一片，更好奇本壘後方到底是什麼廣告看板。

龍隊已對此向轉播單位嚴正抗議，聯盟也發出聲明，「針對9月4日天母球場轉播賽事出現馬賽克畫面一事，雖屬味全龍球團與ELEVEN Sports間之商業問題，惟為維護廣大球迷觀看權益，聯盟第一時間已致電關切此事，盼雙方儘速取得共識，繼續提供球迷好的收視環境。」

本壘後方被遮擋的廣告包括每日C、貝納頌、農榨、台灣之星，全數都是味全自家品牌。