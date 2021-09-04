中職／看球先解碼？龍隊主場廣告全都碼 已向轉播單位抗議

味全龍隊今天在主場天母球場出戰統一獅隊，轉播畫面中廣告「全都碼」，離譜的畫面引起球迷反彈，球團對此表示已向電視台嚴正抗議，也呼籲NCC針對轉播業者任意影響觀眾權益出動出面了解。

龍隊的主場賽事由ELEVEN SPORTS負責轉播，今天獅龍之戰由胡智為、徐若熙上演強投對決，但比賽開始後的畫面卻令球迷傻眼，本壘後方的廣告看板都被打上馬賽克，連帶遮到場上球員，胡智為變「糊智為」，引發球迷罵聲一片，更好奇本壘後方到底是什麼廣告看板。

據了解，球團與轉播單位因轉播權討論出問題，導致廣告看板無法露出，雙方正在協商中。

龍隊發出聲明表示，「針對eleven sports無預警馬賽克轉播畫面、嚴重影響球迷觀看權益一事，已致電表達嚴正抗議，球團也呼籲NCC針對轉播業者任意影響觀眾權益，主動出面了解。」