中職／救援投手與戰績關聯 林岳平分享「等待的磨練是課題」

統一獅隊投手鄭鈞仁昨天代班救援，整場比賽從開始就沒說話，最後以6球完成1局拿下首次救援成功。林岳平分享救援投手的課題是「等待的磨練」，也點出守護神的穩定與戰績緊密關聯。

統一獅隊守護神陳韻文昨天向球隊請假1天，昨天獅隊與味全龍隊比賽，9局由鄭鈞仁代班上場，用6球投1局無失分、幫助球隊守住勝利，也拿下個人生涯首次救援成功，賽後鄭鈞仁透露知道要代班救援、從第一局開始就沒說話。

獅隊總教練林岳平是中職救援紀錄保持人，他回憶首次被指派擔任救援投手時的心情，「很興奮，雖然是不曾擔任過的角色，但這是勝負關鍵，全場的矚目都會在你身上。」

林岳平表示，鄭鈞仁昨天整場沒有說話很正常，代表他在凝聚情緒，面對關鍵時刻來臨，但也提到其實鄭鈞仁一直被教練團寄與厚望，對後援投手來說，投哪一局其實都一樣，但投第9局會有更大壓力，也期待他在壓力中展現能力。

林岳平表示，要打完整季，救援投手人選不可能只有陳韻文一個人，之前陳韻文休息時，鄭鈞仁其實就一直在準備，只是時機沒到，昨天讓鄭鈞仁上場，無論成功或失敗都是經驗，希望磨練他，讓他未來在任何狀態都可以上場。

「救援投手最大的課題是等待的磨練」，有經驗的投手大概5局過後會切換模式，開始觀察比賽節奏、調整心情，好的救援投手不僅要具備能力，更重要的是精神力，怎麼在比賽中冷靜察覺，如何用能力去化解危機。

林岳平也點出，各隊救援投手與戰績其實有緊密關係，戰績好的球隊，有空間讓救援投手失敗，救援投手一直換，就代表這支球隊處在不穩定的狀態，「我投救援6年、獅隊拿了5冠」。