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中職／守護神轉中繼 陳禹勳煩惱兩件事

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手陳禹勳。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊投手陳禹勳。記者蘇志畬／攝影

從救援轉中繼，樂天桃猿隊投手陳禹勳認為兩者壓力都相同，只是原因不同，較讓他苦惱的是復賽後上壘率偏高、用球數偏多。

救援與中繼兩個角色，陳禹勳都不陌生，生涯累積118次救援成功、85次中繼成功，是目前最有機會締造「百救援、百中繼」的球員，不過陳禹勳很淡定，「年輕投手能夠持續出賽，其實都有機會。」

今年開季仍被球隊視為守護神，不過8月中開始，陳禹勳角色換成第8局的中繼投手，他表示，自己在復賽的上壘率變高，也需要減少用球數，才方便教練隔天繼續調度。

確實數據上來看，陳禹勳在7月13日復賽前，投了23.1局被敲14支安打，另有11次四死球，被上壘率是1.03；復賽後14.2局被敲17支安打、7次四死球，被上壘率1.50。

角色轉換上，陳禹勳認為問題不大，「都一樣有壓力，救援是在球隊贏球狀況，輸贏都在自己身上，中繼投不好有可能被換掉，都想要有好表現。」

陳禹勳

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