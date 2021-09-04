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中職／林益全200轟史上第三人 開轟後曾總還要求檢查球棒

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中職／林益全200轟史上第三人 開轟後曾總還要求檢查球棒

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
林益全1局上棒打樂天桃猿隊陳冠宇開轟，晉升中職「200轟」俱樂部第三人。 聯合報系資料照
林益全1局上棒打樂天桃猿隊陳冠宇開轟，晉升中職「200轟」俱樂部第三人。 聯合報系資料照

富邦悍將隊林益全生涯200轟今天在桃園棒球場達陣，1局上棒打樂天桃猿隊陳冠宇，晉升中職「200轟」俱樂部第三人，生涯開轟數僅次於張泰山的289轟、林智勝287轟。

林益全9月2日才剛敲出生涯第199轟，距離百轟里程碑也沒有等太久，今天作客桃猿主場，1局上悍將前四棒敲出2安，包括高國麟的2分砲，也讓打序來到第五棒的林益全。

林益全在2好3壞滿球數下，將陳冠宇的球敲出右外野全壘打牆，打出去的手感就知道「有了」，林益全舉起右手開始繞壘。

這是林益全本季第7轟，也是生涯第200轟，他的生涯首轟是在2009年4月17日於台中棒球場敲出，苦主是小林亮寬，生涯百轟在2015年9月19日，地點也在桃園球場，當時投手是王溢正。

這一轟也有些小插曲，林益全開轟後，猿隊總教練曾豪駒提出檢查球棒的請求，主審確認後認為沒有問題。

林益全 陳冠宇 棒球

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