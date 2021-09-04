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日職／栗山巧2000安 吳念庭開心鼓掌完跟進敲安
西武獅隊老將栗山巧今天在第9局敲出生涯2000安，帶動球隊一波攻勢，吳念庭也跟進敲安，此役兩度上壘，但西武最終反撲仍差一步，以5：8不敵樂天金鷲隊，台將宋家豪同場中繼1局演出3上3下。
吳念庭此役擔任先發第8棒、左外野手，單場3打數敲出1安打、有1次保送，唯一安打出現在第9局。
宋家豪作為樂天第2任後援投手，8局以17球完成3個出局數，沒被敲出安打、有1次三振，賽後防禦率2.89。
樂天以8：3領先進入第9局，換上牧田和久把關，一出局後被栗山巧敲出安打，這是他的生涯第2000安，成為日職史上第54人，生涯都披西武球衣敲出2000安則是史上第一人，吳念庭等隊友都起立為老大哥鼓掌。
山川穗高接續補上兩分砲，帶動西武反撲，吳念庭跟進敲出安打，也讓打響樂天警報，趕緊換上酒居知史接替投球仍有危機，被源田壯亮掃出安打，接續投出保送，滿壘局面讓柘植世那敲出三壘方向滾地球化解危機。
歐力士隊以4：11輸給軟銀鷹隊之戰，張奕中繼2.1局被敲6安打、包括1發全壘打，慘失4分，賽後防禦率13.06。
🇹🇼 #吳念庭 擊出安打繼續延續攻勢!! 9/4 (六) 樂天 vs 西武#埼玉西武獅#太平洋聯盟賽事#疫情期間不要趴趴走#跟著ELEVEN體育家族為台灣選手加油— ELEVEN SPORTS TAIWAN (@ElevenSportsTW) September 4, 2021
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