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中職／張偉聖攻守做戰術皆可 當「外野3帥」外4號人選

中央社 / 台北4日電
中職統一獅隊野手張偉聖近期受到「餅總」重用。 中央社
中職統一獅隊野手張偉聖近期受到「餅總」重用。 中央社

中職統一獅隊野手張偉聖近期受重用，總教練林岳平表示，「外野3帥」是攻擊核心，但需要找出狀況不好時，可以頂替戰力的4號人選。張偉聖有左打優勢，可攻可守又可做戰術。

獅隊外野手張偉聖下半季出賽機會增加，8月開始到目前為止總計10場出賽（9場先發），總計32打數敲出10支安打，打擊率3成13、扛起球隊第2棒。

林岳平表示，之前球隊的第2棒是林靖凱，但林靖凱近期打擊狀況不錯，放在二棒有時需要配合做戰術、比較可惜，所以將林靖凱棒次往後移，讓張偉聖打二棒， 張偉聖有左打優勢，可攻可守又可以做戰術，與陳傑憲扮演雙箭頭，如果陳傑憲沒能爭取上壘，還有張偉聖可以發動攻勢。

林岳平也提到，球隊「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可是攻擊核心，但球季打到9、10月了，難免會有疲勞、小傷勢，或者碰到狀況不理想需要調整的時候，需要找出一個可以緩衝的4號戰力，張偉聖就是這個角色。

獅隊強打者多左打，各隊碰上獅隊也習慣派左投應戰，林岳平也提到，上半季嘗試過要在打線中多放一些右打者，但成效不如預期，與其這樣不如反過來做，照樣排上左打者，目前觀察陣中左打者與左投對戰也越來越好，攻勢不多沒關係， 重要的是要能有適時一擊。

陳傑憲 林岳平 林靖凱

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