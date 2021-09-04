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中職／先發當後援投 陳鴻文投滿7局直呼：好玩

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊陳鴻文。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊陳鴻文。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊投手陳鴻文昨天投出7局失2分的好投，過程高潮迭起，讓他直呼：「好玩。」距離上次投滿7局更已相隔超過1248日，陳鴻文笑說：「你有看過投7局的後援嗎？」

悍將隊昨天與中信兄弟隊打滿12局才以2：2握手言和，陳鴻文雖在2局下因外野回傳球失誤，加上被連敲兩安，丟掉2分非責失，但接下來未讓兄弟再越雷池一步，用90球投完7局，讓球隊保有後段追平的機會。

回顧這場比賽，陳鴻文的評語是「好玩」，他說：「因為狀況很多，又下雨，加上也是跟新學弟（蕭憶銘）搭配，遇到危機有辦法解決，很享受比賽。」

陳鴻文昨天被敲出5支安打，另有1次四壞，全場有5個出局數是自己下丘傳一壘抓到，5局下抓到快腿王威晨更令人津津樂道，不過對於挑戰年度最佳美技，陳鴻文笑說：「野手比較有機會啦。」

陳鴻文上一次投滿7局已是2018年4月4日，他從隔年開始專心後援，直到今年才因球隊先發戰力出狀況而回到老本行，陳鴻文說：「先發就當後援，每一局都當作最後一局。」

雖然在球季中轉換角色，不過陳鴻文認為沒有太大差別，自己本來就習慣在春訓時儲備足夠體能，「因為你不知道會丟到什麼角色。」

久違投滿7局，陳鴻文表示，過去在小聯盟教練就曾說，「先發投手不管失幾分，投滿5局就有貢獻」，自己未來也以拉長局數為目標，投完球更享受在場下為隊友加油的感覺，「因為我很喜歡參與比賽。」

陳鴻文 富邦悍將 中信兄弟

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