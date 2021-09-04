中職／布雷克站上雙冠王 為了續航力有特調菜單

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
布雷克。記者季相儒／攝影
布雷克。記者季相儒／攝影

統一獅隊洋投布雷克昨天先發5.2局、失1分，取得第11勝追平中信兄弟隊德保拉，也一併站上投手雙冠王。在韓職，續航力是他的最大疑慮，布雷克在中職展現耐投的一面，他也透露自己有為了拉長局數而特別調整訓練菜單。

布雷克去年在總冠軍賽爆氣演出，成為獅隊稱霸的致勝英雄，今年回鍋也持續繳出好投，表現甚至更上一層樓，至昨天投完，取得11勝、防禦率1.81，勝投追平德保拉，防禦率則領先德保拉的1.88。

對於與德保拉之間的最強洋投競爭，布雷克說那並非自己關注焦點，「他是很棒的投手，很高興可以和他相提並論，但我專注的目標是每場穩定，幫助球隊獲勝。」

布雷克的勝場靠龍隊貢獻不少，對戰取得5勝0敗、防禦率2.06，提到對戰龍隊的經驗，布雷克指出，龍隊多是擊球確實的打者，能把球有效打進場內，需要靠隊友守備幫忙，而吉力吉撈．鞏冠加入後，補上龍隊比較欠缺的強力打者位置，「看得出來他是位有力的打者，對上他要特別小心」。

過去在韓職有續航力疑慮，布雷克今年在中職展現耐投的一面，他坦言過去在小聯盟的調度，習慣在6局後換投，中職對於洋投有盡量拉長局數的期待，投的場數多了，自己也越來越適應，「練習上也有針對這點加強體能，像是增加跑步趟數，現在也覺得體力負擔沒那麼重。」

布雷克 德保拉 中職

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