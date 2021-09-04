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中職／猿隊林泓育、黃偉晟疫苗傷兵 還有7主力要接種

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊成為中職本季第二支動用疫苗傷兵名單的球隊，林泓育、黃偉晟昨日接種疫苗，拉上兩名投手遞補。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊成為中職本季第二支動用疫苗傷兵名單的球隊，林泓育、黃偉晟昨日接種疫苗，拉上兩名投手遞補。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊成為中職本季第二支動用疫苗傷兵名單的球隊，林泓育、黃偉晟昨日接種疫苗，拉上兩名投手遞補，至於明天接種的陳俊秀、朱育賢等7人，總教練曾豪駒表示，視情況再決定是否放入疫苗傷兵。

繼味全龍隊之後，猿隊今天也使用疫苗傷兵名單，將「小胖」林泓育、黃偉晟降下二軍，拉上萬昭清、蘇俊璋補充投手戰力，曾豪駒表示，小胖因打完疫苗後身體有些不適，所以放進名單中。

明天猿隊戰力可能有更大缺口，陳俊秀、朱育賢、郭永維、余德龍四名野手，加上陳禹勳、賴鴻誠、陳冠宇三名投手也要去打疫苗，七人都是目前主力。

曾豪駒表示，陳冠宇今天先發完比較沒問題，而疫苗接種後通常隔天才會有反應，因此其餘六人會賽前再看身體狀況決定，不過也會先安排陽耀勳、郭嚴文、馮健庭、董子浩待命。

猿隊七人接種隔天是周一休兵日，降低對戰力影響，曾豪駒表示，接種疫苗是選手的權利，球隊這邊只希望盡量不要都同一天接種就好。

猿隊教練團都已接種，曾豪駒笑說，自己上個月就接種，但一直不太想說，「因為我打完之後都沒反應。」就怕大家笑他「老了」。

曾豪駒 朱育賢 陳冠宇

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