中職／7龍1獅聊起來 陳傑憲細數交情全在他守備範圍

放眼全中職，真的沒有陳傑憲聊不來的人，昨天在二壘上等待輔助判決期間，形成7名味全龍隊球員包圍陳傑憲的有趣畫面。陳傑憲今天細數與龍將們的交情，從陳品捷、張政禹、李凱威到郭天信都在他的「守備範圍」內，被虧里長伯個性，他笑說：「我昨天看了那畫面也覺得很好笑。」

統一獅昨天以3：1擊敗龍隊，全場3次挑戰都耗時頗久，最逗趣畫面出現在陳傑憲8局盜二壘，原先判安全上壘，龍隊提出挑戰，影片看了很長一段時間，陳傑憲也在二壘上發揮他的聊天功力，龍隊除了投、捕之外，場上其他7人都聚集在陳傑憲身邊尬聊一波。

7龍1獅聊得開心，沒多久就被驅趕，球迷以為是群聚被勸離，陳傑憲還原真相：「是他們教練要他們分開，我是不知道為什麼。」

陳傑憲談到當時畫面也覺得好笑，一開始是陳品捷要過來聊天，其他人也一起聚了過來，「我也想說奇怪，怎麼大家都過來，就大家一起聊。」

他細數與每個人的交情，與陳品捷從小就認識，張政禹是他在高雄市中正國小、大仁國中的學弟，李凱威先前在過年期間一起自主訓練，「郭天信也是之前就認識，和我的型滿類似，對上他們都會特別關注凱威、天信，看到他們很像自己剛進來職棒的樣子。」

至於場上聊了什麼？陳傑憲說：「一開始是聊這個play是safe還out，學弟（張政禹）是說他也覺得是safe，但應該有機會所以挑戰看看。」

陳傑憲坦言得知是出局時超傻眼，「昨天那球我糾結很久，下去後也格放看了很久，我很確定我先下去了他才touch到我，回飯店後也在看。」

直到現在他還是覺得是盜壘成功，「判了就判了，但我也想要趁機呼籲，既然要用輔助判決了，就要有更精準的畫面，看能不能有更多台攝影機角度，對雙方會比較公平，減少大家疑慮，也是增加聯盟公信力，我昨天在壘上就有跟學弟說，攝影機要多台一點。」