中職／王維中笑稱投到後段會小放槍 盼拉長投球局數

中職味全龍隊王牌投手王維中昨天6局優質先發吞敗，王維中自評控球有狀況、危機是自己造成的，目前為止出賽單場用球數還沒破百，王維中笑說後半段都會小放槍，希望可以再拉長投球局數。

味全龍隊王牌投手王維中昨天先發對統一獅隊，總計用95球投6局，被敲5支安打投出6次三振，失掉3分（1分責失分），優質先發吞敗，本季目前為止戰績2勝5敗。

王維中昨天前4局沒有失分，5局被林岱安敲出安打失1分，6局投出2次四壞保送，再被林安可敲出三壘打又掉2分。

王維中表示6局單局丟2次保送、一定會失分，但整場最可惜的還是5局對林岱安的配球失誤，連2個對戰打席丟一樣的球路都是變速球、有被林岱安抓到。

王維中表示6局再掉分的狀況跟體力無關，只是5局打得比較久、中間又有休息時間、身體有點冷卻掉了，但昨天的狀況都是自己造成的。

對於目前為止一軍出賽表現，王維中表示各方面都還可以，但丟到後面局數會有點小放槍，昨天如果把林安可守下來，可能有機會丟到第7局，目前為止單場投球數還沒破百，但體力上沒有太大問題，也想要再將投球局數拉長。

味全龍隊昨天讓捕手吉力吉撈．鞏冠首度先發蹲捕，與王維中搭配，王維中表示，這是正式賽兩人首度投捕搭檔，但沒有太大問題，鞏冠給的目標很明確，只是可能還不了解彼此配球模式，需要繼續溝通。