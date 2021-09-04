中職／最期待對決江少慶 王維中笑說要他請吃飯

味全龍隊「龍王」王維中在復賽後越投越有王牌架式，看待下半季有4大旅外投手加入中職，他也直言期待對上他們，而其中最期待的對決還是江少慶，他笑說過去在美國球季開打分發球隊前，都會請大家一起吃飯，「現在應該他（江少慶）要請我了吧！」

王維中作役面對統一獅隊吞敗，先發6局失3分，僅有1責失表現不俗，他在6局投出兩次保送，兩出局時面對林安可的打席，他打向左外野界外區看起來有機會被接殺，王維中也已有下丘、走回休息區的動作，但左外野手張祐銘漏接，林安可逃過一劫後敲出清壘三壘打，為王維中帶來重傷害。

王維中表示，「一局丟2個保送，一定都會失分，那兩個打者都沒丟好。」他更介意的是第5局被老同學林岱安敲出安打，讓獅隊首開紀錄，「比較可惜是被祐樂打的那支安打，配球失誤，對他兩打席丟一樣的球路，感覺球路有被抓到。」

王維中的「體力條」一直是球迷關注焦點，他本季先發11場，單場最多用球數為昨天的95球，復賽後的8場有6場達到90球以上，但教練團始終未讓他投破百球，本季還不曾先發投進第7局。

王維中透露，昨天有問過投手教練，若解決林安可那一棒，就會讓他投進第7局，他也自信投破百球不是問題，「這幾場都有90幾顆，多丟10顆應該是沒問題。」

下半季在選秀新人加入後，目前各隊強投新鮮貨雲集，王維中也有關注他們的出賽，談到4人都在初先發各挨1轟，王維中笑說：「他們四個想法都滿一致的，第一場先被轟，比較沒有壓力。」

他表示最期待的還是對到江少慶，「算是從他在國外就看著他吧！以前在亞利桑那時，不管是張育成、江少慶，他們沒車，常常春訓會去找他們，載他們出去吃飯。」他笑說，過去球季開打前分發階層，都會請大家聚一聚、一起吃飯，以前由他埋單，現在該輪到江少慶請客了。