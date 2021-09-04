中職／悍將「將將好生活」 吳汶芳、金魚腦接力開球

富邦悍將隊攜手富邦人壽，一起在新莊棒球場舉辦「將將好生活」主題日，以「環保」為主軸，特別邀請曾任綠色行動大使的歌手吳汶芳在9月11日賽前開唱並開球，12日則由知名環保Youtuber金魚腦擔任開球嘉賓。

外型甜美的創作歌手吳汶芳，長年關心環保議題，曾擔任綠色行動大使，更以海洋廢棄物創作品牌「無垃不作」，鼓勵大眾響應環保。

吳汶芳擁有清新別具特色的嗓音，透過歌唱選秀節目展露頭角，後於2015年正式發行首張個人創作專輯「汶亂，卻美好著」，首波主打歌「孤獨的總和」大獲好評，她的柔和的聲線也總是療癒人心。

知名Youtuber金魚腦不僅外型亮眼，氣質清新的她總是充滿活力，金魚腦的影片紀錄始終堅持溝通環保的初衷，希望藉由自己的影響力傳遞環保議題。

廣邀15家環保文青攤位齊聚新莊，並攜手推出悍將聯名商品「TOPTOWELTM」，好家庭毛巾是國內專業的客製化毛巾廠商，提供廣泛的織物材料，整理技術和個性化支持，為品牌或活動訂製獨特的毛巾。他們連續兩年出席主題，今年特製「悍將聯名環保可水洗口罩」提供家人們防疫安心好選擇。

愛護環境的「自然巧匠」，將回收木料、修枝或颱風路倒的樹木、漂流木或傢俱廠剩下的邊料再利用，製成各式木藝創作，這次特別製產「悍將聯名原木輕巧隨身筆」、「悍將聯名三合一手機架」、「悍將聯名紫檀榛果造型鑰匙圈」及「悍將聯名原木飯匙」四款原木生活小物。

專注於挖掘美好手感插畫的「COSMICOS」，開發美觀實用的綠色產品，其中也推出「悍將聯名款輕食袋」以及基本款輕食袋、環保可回收夾腳拖鞋等產品，倡導無害於自己也保護環境。

「牧蜂農莊」以生態農法為主要訴求，同時開放農場生態教學讓消費者了解不同農作方式對自然所帶來的影響，悍將聯名標封提供球迷選購。

「大稻埕製皂所」嚴選五大優質好油，堅持好油作好皂，讓每一顆手工皂都有高比例的冷壓初榨油且單純、無害，本次特別推出「悍將聯名手工皂」跟大家見面。