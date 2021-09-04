東部棒球濫觴能高團成立百年 能高盃下月花蓮開打

曾受邀到日本進行友誼交流賽，成為第一支踏上甲子園球場的台灣棒球隊「能高團」，今年成軍滿百年。能高發源地花蓮將於下月2日舉辦「能高盃全國三級棒球錦標賽」，預計全台近60支三級棒球隊伍齊聚，見證能高團棒球隊成立100周年的歷史時刻。

「NOKO能高棒球團」的前身高砂棒球隊，在1921年由熱愛棒球的教練林桂興籌組，成員都是花蓮原住民，高砂棒球隊實力堅強，當時在島內比賽連戰皆捷，受到重視，在1923年由當時的花蓮港廳長江口良三郎，主導更名為能高團。

能高團棒球隊的好表現，也受到日本關注，獲邀到日本進行友誼賽，1925年踏上日本阪神甲子園棒球場，成為史上第一支在甲子園出賽的台灣隊伍。

能高團是台灣東部棒球隊的濫觴，也是台灣棒球史上十分重要的一支球隊，為紀念能高團歷史，花蓮縣府在2017年編列經費，委託花蓮縣體育會舉辦「能高棒球節」全國三級棒球錦標賽，日前不幸病逝的中職球星王光輝，當時還受邀出席首屆賽事活動，為球員打氣加油。

花蓮縣體育會表示，今年的能高盃賽事，將於10月2日舉行，今年正好是能高團成立100周年，預計將有來自全國11個縣市、近60支隊伍齊聚花蓮，主辦單位結合在地觀光旅遊業，提供伴手禮或東大門夜市抵用券等回饋選手，還準備紀念毛巾及能高百年紀念衣。

體育會指出，今年還將補助進入前4強的球隊參賽金，四強賽事也會有電視台、網路、臉書直播，盼民眾屆時為選手們加油打氣。