中職／陳鴻文7局失2分好投 悍將逼平兄弟

富邦悍將隊與中信兄弟隊今晚於洲際球場交手，在雨中搏鬥，演出一場投手大戰，陳鴻文投出本季轉先發的7局失2分代表作，德保拉也有7局無失分的好投，雙方最終打滿12局、耗時3小時51分，以2：2作收。

2連敗的兄弟派出德保拉搶勝，雖然前4局略有不穩，被敲4支安打，另有2次四壞，但5局開始連抓9個出局數，最終用99球投完7局，送出10次三振。

不過悍將在9局追平戰局，德保拉最終無關勝敗，11場勝投仍是聯盟第一，聯盟最多的三振數也推進到121次，防禦率1.88則僅次統一獅隊布雷克的1.82。

陳鴻文轉先發的第二戰，今天雖然在2局下因為外野回傳球失誤，加上自己也被連敲兩安，丟掉2分，但接下來未讓兄弟再越雷池一步，90球投完7局，失2分非責失。

還好悍將打線爭氣，8局上先靠高國麟從吳俊偉手中敲出陽春砲，9局上面對兄弟守護神李振昌，由范國宸開局二壘打點燃攻勢，1出局、一二壘有人時，楊瑞承代打敲安，范國宸跑回追平分。

兩隊進入牛棚比拚，兄弟加百利第10局開始連投3局無失分，悍將優瑪從8局開始連4局無失分，12局下換林逸翔接手，雖然開局就被敲二壘打，也一度形成二、三壘有人的危機，但最終用三振曾頌恩守住平手。

這是中職本季第13場延長賽，也是兩隊首次在延長賽碰頭，最終以和局作收，兄弟本季6場延長賽3勝3和，延續今年唯一延長賽不敗之身。

【中央社台北3日電】

中職今天在洲際球場的賽事，中信兄弟原本取得領先，不過富邦悍將的高國麟在8局上轟出陽春砲，9局上楊瑞承再敲出追平安打，悍將的優瑪後援4局無失分，最終以2比2和局。

兄弟在2局下展開攻勢，陳子豪選到保送後，陳文杰敲出安打，加上悍將左外野手高國輝發生傳球失誤，兄弟攻下1分，接著江坤宇敲出安打再送回1分。8局上悍將的高國麟從吳俊偉手中轟出陽春全壘打，追回1分。

9局上兄弟終結者李振昌登板，被范國宸敲二壘安打後，對葉竹軒投觸身球，再被楊瑞承敲安打，形成平手。

雙方一直鏖戰到延長賽，12局下兄弟的許基宏敲出二壘安打，加上敬遠及暴投，悍將投手林逸翔一度面臨二、三壘有人，不過最後三振掉曾頌恩，雙方以2比2握手言和。

悍將今天推出剛轉任先發的陳鴻文，用90球投7局，被敲5支安打，投1次保送、1次三振，失2分都不是自責分；接著洋投優瑪後援投了4局，完全沒有被敲出安打，送出5次三振，沒有失分，凍結比數的表現獲選為單場MVP；最後林逸翔投1局也無失分。

兄弟先發投手德保拉用99球投7局，僅被敲4支安打、投2次保送，飆出10次三振，沒有失分；接著吳俊偉、李振昌都投1局，各失1分；延長賽加百利投3局，沒有被敲安打，送出3次三振，無失分。