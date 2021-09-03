中職／龍隊接球失誤送幸福 林安可：把握住再一次機會

統一獅今天以3：1擊敗味全龍隊，洋投布雷克雖未投滿6局，5.2局、失1分好投，仍足夠讓他取得第11勝，與中信兄弟隊德保拉並列勝投王，並以1.81續坐防禦率王；林安可大難不死敲出三壘打、貢獻2分打點，獲選單場MVP，他說：「剛好再給我一次機會，我把握住了。」

此戰先發投手由王維中對上布雷克，兩人前4局表現旗鼓相當，各僅被敲出2安打，獅隊在5局上先有突破，郭阜林敲安後盜上二壘，林岱安補上安打，讓老同學王維中丟掉1分。

王維中在6局因控球不穩遭遇另一次麻煩，接連保送張偉聖、吳桀睿，林安可打向左外野界外區有機會被接殺的球，張祐銘卻漏掉，林安可隨後補上三壘打、帶有2分打點。

獅隊近況出色，總教練林岳平指出最近攻勢串聯較好，「這場多了對方的失誤，讓我們多了一個攻擊的機會，球賽就是這樣，多一個機會就多一個風險，剛好投手投高了，被安可掌握住。」

布雷克共用103球，未投滿6局，林岳平指出，「8、9、1、2棒一直在消耗，在4個棒次花了很多球數，用球數比較多一點。」

布雷克前一場只用88球無關狀況不好，餅總表示，「前一場是因為我們讓他球數比較少先下場，不是他投不到，而是我們會控制他的量，讓他可以在最好的狀態去發揮，不要過度使用。」