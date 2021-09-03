中職／陳韻文請假 鄭鈞仁代班終結者全場沒講半句話

統一獅今天以3：1擊敗味全龍隊，終結者陳韻文請假，由鄭鈞仁代班第9局，他以三上三下拿下生涯第1個救援點，賽後鬆口氣自曝，從第1局到第9局都沒講一句話。

獅隊以3：1進入9局下，卻未見陳韻文站上投手丘，賽後被問到調度，「餅總」也知道一定會被問到這題，他說：「今天韻文請假，鄭鈞仁代班，何時歸隊還要和他確認，原因不方便講，先保留一下他的隱私。」

鄭鈞仁賽前就知道要代班終結者，從開賽就在緊張，他透露先前在陳韻文連續出賽時，就曾有過要他準備代班，但每次都沒丟到，「韻文就說，我就不信每次都丟不到，這次丟到了，也感受到韻文每次在丟的壓力。」

鄭鈞仁表示，此役從第1局開始就不講話，「開心不起來，沒有那種很期待的感覺。」加上前一次表現不好，靠陳韻文幫他收尾，「這次沒有韻文在後面，就只有我自己。」靜悄悄了一整場，連隊友都問他「怎麼了？」「肩膀很重嗎？」

直到取得3個出局數，他才敢鬆一口氣，「說真的，不太容易，一分差、兩分差的比賽，感覺自己有很大的責任在。」