中職／林安可大難不死敲三壘打 擊潰「龍王」6局好投

味全龍隊「龍王」王維中大戰統一獅隊的聯盟防禦率王布雷克，無意外上演一場投手戰，王維中在6局因林安可的三壘打造成重傷害，單局兩次保送都兌現成失分，最終先發6局、失3分，龍隊以1：3輸球，王維中承擔敗投。

王維中、布雷克前4局表現旗鼓相當，各僅被敲出2安打，獅隊在5局上先有突破，郭阜林敲安後盜上二壘，林岱安補上安打，讓老同學王維中丟掉1分。

王維中在6局因控球不穩遭遇另一次麻煩，接連保送張偉聖、吳桀睿，林安可打向左外野界外有機會被接殺的球大難不死，隨後補上三壘打、帶有2分打點。

王維中最終以本季新高的95球投滿6局，被敲5安打、失3分，有6次三振、2次保送，龍隊打線在6局下以3安打追回1分，不夠幫助他躲過敗投，王維中吞下本季第5敗。

布雷克投5.2局失1分，防禦率再下修為1.81，同日中信兄弟隊德保拉在洲際球場對富邦悍將隊，投7局、無失分，防禦率下修為1.88，追近與布雷克的差距。