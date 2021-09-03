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日職／接受英雄訪問 吳念庭暖心提到壽星栗山巧

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭接受賽後英雄訪問。 擷圖自畫面
吳念庭接受賽後英雄訪問。 擷圖自畫面

西武隊台灣好手吳念庭暌違三場回到先發，今天在對樂天隊之戰建功，9局上從宋家豪手中敲出超前安，幫助球隊以8：4擊敗樂天隊，吳念庭賽後接受英雄訪問時也說，希望抱著奪回先發的心情努力。

吳念庭今天擔任先發第八棒、一壘手，前三打席盡墨，但是9局上在1出局滿壘時，雖然面對2好0壞劣勢，仍將宋家豪的速球敲成超前安打，幫助球隊取得5：4領先。

賽後接受訪問，吳念庭表示，近期狀況不太好，每一場都很重要，「抱持著想要奪回先發的心情，去努力面對每天比賽。」

9局上的滿壘情況是從中村剛也安打，壽星栗山巧也以生涯第1999安串起攻勢，吳念庭也不忘提到兩人，「中村桑把機會做出來，栗山桑今天生日，想用勝利幫他慶祝。」

吳念庭 宋家豪 樂天

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