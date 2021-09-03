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日職／台灣對決！宋家豪挨打 吳念庭敲安成英雄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭登上賽後英雄訪問。 擷圖自畫面
吳念庭登上賽後英雄訪問。 擷圖自畫面

日本職棒西武隊今天作客樂天隊，9局上的台灣對決成為關鍵，吳念庭宋家豪手中敲回超前分，幫助西武以8：4拿下勝利，賽後也獲選單場MVP，站上英雄訪問台。

吳念庭今天先發第八棒、指定打擊，前三打席盡墨，分別敲出中外野飛球、二壘滾地出局，還有一次雙殺打，9局卻意外獲得第4次打擊機會。

兩隊以4：4進入9局上，近期代班樂天終結者的宋家豪打卡上班，被敲出2安打加上1次四壞保送，中間雖然抓到1出局，卻在滿壘時遇到同胞吳念庭。

宋家豪對上吳念庭，先取得2好0壞優勢，不過一顆152公里的速球，吳念庭成功掌握，敲成中外野安打，也讓西武反以5：4超前。

宋家豪接下來又投出保送，奉送一分，隨後被換下場，接手的森原康平也送回2名跑者，都是宋家豪的失分，宋家豪總計0.1局失4分，防禦率從2出頭暴增到2.95，被敲3支安打，另有2次四壞保送。

吳念庭成為敲出勝利打點的功臣，總計4打數1安打，打擊率為2成54，也是與宋家豪本季第二次對戰中，首次敲出安打。

宋家豪 吳念庭

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