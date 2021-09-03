中職／胡智為問怎麼K出台灣紀錄 徐若熙給他11個字

胡智為明天將在天母球場先發登場，再次挑戰首勝，對上曾待了3個多月的味全龍隊，他也笑說：「像是看到前東家的感覺」，對於同場先發的徐若熙，更是曾問他K出紀錄的秘訣。

胡智為今年3月中與龍隊簽下自行培訓合約，隨龍隊二軍調整、出賽，7月正式報名選秀，由統一獅隊以首輪第4順位挑走，29日已對中信兄弟隊先發一場，繳出6局失2分優質先發、以無關勝敗收場，第二戰將在明天對上龍隊。

龍隊陣中有不少他熟識的球員，吉力吉撈．鞏冠更是從國中就是胡智為的同學，在印地安人2A還有短暫同隊過，只是當時鞏冠正好受傷，因此兩人未於旅美時期搭配過。

對於明天與鞏冠的交手，胡智為說：「他可能對我的軌跡、速度、跑法都很了解，但還是有很多形態和方法，上場就是要去猜測。」對於明天的對策戰略，胡智為當然有所保留，「策略上可能小小改變，也可能一樣。」

龍隊推出「怪物新人」徐若熙，胡智為肯定他的實力，被問到彼此的交流，胡智為笑說：「若熙的實力在那裡，都創了台灣紀錄，反倒是我問他怎麼完成這個壯舉，他跟我說直球丟得準、變化球丟很好。」

胡智為表示，自己也很期待明天的交手，「畢竟同隊的、交流過，現在不同隊，像是看到前東家的感覺。」