中職／鋼龍受傷前後有落差 葉總歸因未給二軍調整空間

味全龍隊洋投鋼龍傷癒復出後還投不出應有狀態，受傷前後的表現有段落差，總教練葉君璋認為，球隊缺人，導致無法讓鋼龍在二軍先投復健賽，應該在二軍場上出現的內容，出現在一軍場上，「現在這樣的結果，就是我們要承擔。」

鋼龍受傷前固定先發出賽，投5場成績為1勝2敗、防禦率4.97，雖帳面成績不算出色，但至少場場都還能投滿5局，在先發輪值的表現還算稱職。

他在5月1日一役後因手肘緊緊的下二軍，長期因傷缺陣，直到8月20日才以後援重返賽場，復出後出賽4場、5.1局，被敲9安打、2轟，責失8分，防禦率13.50，葉君璋指出，「我覺得比較大的問題在控球，太久沒有比賽。」

鋼龍還沒找回好球帶，葉總歸因於缺人，導致無法讓他在二軍出賽調整，「因為我們需要選手，沒有讓他在二軍足夠時間，影響到他的比賽狀況，他的前兩、三場應該是要在二軍投，或許結果會不一樣，現在這樣的結果，就是我們要承擔。」

葉君璋表示，鋼龍的身體沒有狀況，但受傷前可以投到5、6局，現在必須重頭來過。